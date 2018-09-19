Минсельхоз: Россия может к 2024 году нарастить экспорт агропродукции до $50 млрд

Пенсионный закон

В Заксобрании Петербурга приняли закон о сохранении льгот жителям предпенсионного возраста

Председатель городского парламента Вячеслав Макаров также сообщил, что депутаты совместно с городским правительством готовят дополнительные инициативы, связанные с защитой пожилых граждан в регионе

Читать полностью