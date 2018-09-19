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Процесс импортозамещения в РФ
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Минсельхоз: Россия может к 2024 году нарастить экспорт агропродукции до $50 млрд

Российские аграрии в ближайшие годы смогут заместить импорт плодов и ягод, сообщил также глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия может к 2024 году нарастить экспорт агропродукции до $50 млрд против $20,7 млрд по итогам 2017 года.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме.

"По экспортному потенциалу - у нас в указе $45 млрд, мы постараемся сделать $50 млрд к 2024 году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос про экспорт АПК.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что в 2018 году экспорт продукции АПК может составить $24,2 млрд.

Патрушев также сообщил, что Россия в ближайшие годы сможет полностью заместить импорт ягод и плодов отечественной продукцией. "До 2025 года планируется заложить еще более 90 тыс. га садов. В 2018 году план закладки составляет 15 тыс. га. Сохраняя существующие темпы закладки, мы уже в ближайшие годы сможем заместить импорт плодов и ягод отечественной продукцией", - сказал он.

Министр также отметил, что в 2018 году министерство поставило высокую планку производства овощей закрытого грунта - 1 млн т.

Бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в 2017 году оценивал, что для полного импортозамещения плодов и ягод необходимо 4-5 лет.

Теги
РоссияПроцесс импортозамещения в РФПатрушев, Дмитрий Николаевич
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