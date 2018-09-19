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"Ведомости": Tele2 может стать оператором сотовой сети для чиновников

Издание отмечает, что на чемпионате мира по футболу оператор уже обеспечивал связью экстренные службы
В офисе продаж Tele2 Евгений Курсков/ТАСС
В офисе продаж Tele2
© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Tele2 может стать оператором сотовой сети для чиновников и сотрудников силовых структур, которая, согласно программе "Цифровая экономика", должна быть создана к 2024 году, сообщает газета "Ведомости".

Паспорт программы одобрен правительством в понедельник.

Сеть должна работать на базе высокоскоростной технологии. Оператор уже предоставлял доступ к сети LTE-450, на чемпионате мира по футболу он обеспечивал связью экстренные службы.

"В Москве совместно с департаментом информационных технологий мы обеспечили связью стандарта LTE-450 экстренные службы на ЧМ-2018, - сказала ТАСС представитель Tele2 Ольга Галушина. - Tele2 установила приоритет в сети для скорой помощи и силовых структур. Выделенный ресурс позволяет сотрудникам общаться даже в случае чрезвычайной ситуации или перегрузки каналов связи. При этом мы гарантируем конфиденциальность и оперативность информации".

Бюджет на создание сети LTE-450 в паспорте программы "Цифровая экономика" не указан. "Ведомости" со ссылкой на расчеты одного из профильных министерств называет сумму 73,4 млрд рублей.

В Минкомсвязи на запрос ТАСС не ответили.

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