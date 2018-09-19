Минэнерго: стимулирование добычи позволит РФ остаться лидером нефтепоставок после 2022 г.

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Обсуждаемые в правительстве РФ меры по стимулированию добычи нефти позволят России сохранить лидерство по поставкам после 2022 года, сообщил на Тюменском нефтегазовом форуме первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

"Это позволит нам сохранить лидерство после 2022 года, продолжить поставлять качественную нефть", - сказал он.

По словам Текслера, сейчас Западная Сибирь ежегодно теряет до 3% добычи в год из-за того, что ряд запасов становится невыгодно добывать.

Первый замглавы Минэнерго добавил, что успехи отрасли связаны с наследием советского времени и теперь качество месторождений постепенно ухудшается.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у премьер-министра по развитию нефтедобывающей отрасли РФ сказал, что добыча нефти в России в 2018 году составит 553 млн т, в 2021 году страна выйдет на пик добычи - 570 млн т. Однако без стимулирования отрасли показатель может упасть на 44% к 2035 году. Он также сообщил о предлагаемых Минэнерго и Минприроды шести новых типах мер и льгот, направленных на стимулирование добычи.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит с 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.