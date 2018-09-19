Первый этап модернизации крымской верфи "Море" оценивается в 1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый этап модернизации судостроительного завода "Море" (Феодосия, Крым), который планируется провести до 2021 года, предварительно оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в министерстве промышленной политики Крыма в ответ на информационный запрос ТАСС.

"Для выполнения перспективной программы загрузки предприятия необходимо осуществить мероприятия капитального строительства, технического перевооружения и технологической подготовки производства. По существующей информации, ориентировочная стоимость работ первого этапа составляет порядка 1 млрд рублей. Срок выполнения работ рассчитан до 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче федерального государственного унитарного предприятия "Судостроительный завод "Море" госкорпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса. Для этого госпредприятие подлежит преобразованию в акционерное общество, уточнили в министерстве. "Установлен 18-месячный срок на преобразование ФГУП в акционерное общество", - отметили в ведомстве.

Власти региона уверены, что передача завода "Море" в управление "Ростеха" позволит обеспечить "полноценную загрузку производственных мощностей завода", провести модернизацию предприятия и привлечь дополнительные инвестиции в его развитие. В министерстве заверили, что коллектив верфи будет сохранен. При этом, на предприятие "планируется привлекать молодых специалистов путем строительства жилья и восстановления заводского профтехучилища".

"Море" наряду с гражданскими изделиями выпускает десантные корабли на воздушной подушке типа "Зубр" и противолодочные корабли "Сокол". "Верфь "Море" создавалась как предприятие по строительству быстроходных судов из легких сплавов водоизмещением до 300 тонн, строительство авианосцев водоизмещением от 36 тыс. тонн не планируется на заводе. Кроме того, на заводе планируется строительство быстроходных кораблей и судов в структуре ГК "Ростех", - отметили на заводе. Предприятие входит в Сводный реестр оборонно-промышленного комплекса РФ, поэтому информация по существующей и планируемой загрузке завода является конфиденциальной, добавили в ведомстве.