В Заксобрании Петербурга приняли закон о сохранении льгот жителям предпенсионного возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о сохранении льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. За документ на очередном заседании в среду проголосовали 46 из 50 депутатов.
"Мы должны сохранить Петербург социальной столицей. Мы сохраняем то, что есть - это восемь базовых льгот. Все деньги уже заложены в бюджете", - прокомментировал законопроект председатель городского парламента Вячеслав Макаров, не уточнив сумму расходов.
Принятый документ позволяет сохранить льготы для граждан, достигших ранее установленного пенсионного возраста: налоговых, при оплате услуг ЖКХ, компенсаций по оплате проезда в общественном транспорте, начисления денежных выплат, бесплатной замены газового оборудования и некоторых других. Поправки для принятия законопроекта во втором чтении в региональном заксобрании планируют подготовить до 24 сентября.
Макаров также сообщил, что депутаты совместно с городским правительством в настоящее время готовят несколько дополнительных инициатив, связанных с защитой пожилых граждан в Петербурге.
В Государственной думе 19 июля прошел первое чтение предложенный правительством законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
Среди предложений также повышение с 2019 года пособий по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, введение льготного режима выхода на пенсию в 50 - 57 лет для многодетных матерей, сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. Второе чтение законопроекта в Госдуме должно состояться 24 сентября.