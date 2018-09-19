В Заксобрании Петербурга приняли закон о сохранении льгот жителям предпенсионного возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о сохранении льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. За документ на очередном заседании в среду проголосовали 46 из 50 депутатов.

"Мы должны сохранить Петербург социальной столицей. Мы сохраняем то, что есть - это восемь базовых льгот. Все деньги уже заложены в бюджете", - прокомментировал законопроект председатель городского парламента Вячеслав Макаров, не уточнив сумму расходов.