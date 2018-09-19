МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ипотечный портфель российских банков превысил 6 трлн рублей при рекордно низком уровне просроченной задолженности. Такая предварительная оценка ипотечного рынка России за август содержится в исследовании ДОМ.РФ и FrankRG.

"Ипотечный портфель банковской системы на 1 августа 2018 года превысил 6 трлн рублей. Качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность снизилась до рекордного уровня в 1,95%", - говорится в аналитических материалах. При этом месяцем ранее уровень просроченной задолженности составлял 2,08%, а предыдущий рекордно низкий уровень в 2% был зафиксирован в сентября 2014 года, отмечено в сообщении.

За последний год прирост ипотечного портфеля составил 24%, что объясняется в исследовании ростом востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий. "По предварительной оценке ДОМ.РФ и FrankRG, в августе 2018 года продолжился рост ипотечного рынка: выдано кредитов на сумму 260-270 млрд рублей, что в 1,5 раза выше уровня августа 2017 года", - говорится в сообщении. За восемь месяцев выдано 910-920 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн рублей.

В июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%, отмечают авторы исследования. "Это - результат летнего снижения ставок лидерами рынка для широкого круга заемщиков ниже уровня 9%, и роста количества совместных программ с застройщиками", - сообщают аналитики. На приобретение готового жилья на вторичном рынке средневзвешенная ставка составила 9,75%. Средневзвешенная ставка по всем выданным в июле кредитам - 9,57%.

Дальнейшая динамика ставок по ипотеке будет определяться макроэкономическими условиями и траекторией движения ключевой ставки Банка России, продолжают авторы исследования. "Снижение неопределенности, связанной с санкционными рисками, стабилизирует ситуацию на рынке ценных бумаг и валютном рынке, ослабив давление на рост цен в экономике. Цель снижения ставок по ипотеке ниже 8% к 2024 году сохраняет актуальность и в сложившихся условиях делает еще более необходимым формирование надежной базы долгосрочного фондирования ипотечного рынка", - заключается в сообщении.