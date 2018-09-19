В технополисе "Москва" расширят выпуск оборудования для смешивания реагентов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Производство оборудования для смешивания реагентов расширят на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщил в среду ТАСС Максим Новиков - коммерческий директор компании VDK - резидента технополиса, являющегося подведомственной структурой департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

"Мы планируем перенести несколько цехов компании и локализовать новые производственные технологии", - сказал он. Речь идет о выпуске аппаратов смешивания, реакторов химической промышленности и системах дозирования. По словам Новикова, базирование производства на одной площадке, в первую очередь, даст уменьшение сроков поставки продукции для заказчиков за счет расширения производства и создания дополнительных рабочих мест. Также это позволит снизить долю закупаемых компонентов иностранного производства, локализовав их выпуск на собственной площадке.

"В ближайшей перспективе планируется использовать резервные мощности нового цеха для производства новой линейки оборудования для экспорта, в первую очередь, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, с представителями которых подписан договор о намерениях к сотрудничеству", - отметил Новиков.

О компании

Компания VDK производит оборудование для широкого спектра технологических процессов в разных областях промышленности, специализируясь на технологиях подготовки, ввода и перемешивания реагентов. Компания расположена на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".