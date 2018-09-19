Акимов предложил Сингапуру присоединиться к проектам развития инфраструктуры в РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил сингапурским компаниям присоединиться к российским проекта по развитию портов, Северного морского пути, а также развитию цифрового хаба на острове Русский, где будет создан специальный административный район. Как сообщает пресс-службы вице-премьера, с таким предложением он выступил в Сингапуре на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня. Сингапурскую часть комиссии возглавляет заместитель премьер-министра, министр-координатор экономической и социальной политики Тарман Шамгунаратнам.

Акимов в ходе заседания выделил пять основных направлений взаимодействия. "В транспортно-логистической сфере важна имплементация сингапурского опыта по развитию портовой инфраструктуры, логистики, привлечение к проекту Северный морской путь, модернизация российских аэропортов и другие вопросы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе заседания было отмечено, что важным является развитие межрегионального сотрудничества, взаимодействие в сфере сельского хозяйства, совершенствование договорно-правовой базы, цифровых технологий, а также продвижение наработок в АТР.

По итогам заседания Максим Акимов заявил, что прошедшая встреча продемонстрировала "не только заинтересованность у госорганов, но и подтвердило наличие спроса на проектную повестку со стороны компаний, чтобы сотрудничество насыщалось бизнес инициативами". "Я приложу все усилия, чтобы проектный портфель состоялся в реальности", - заверил российский вице-премьер.

Он также призвал представителей Сингапура обратить внимание на последние инициативы по развитию цифрового хаба на Дальнем Востоке на острове Русский, где будет создан специальный административный район. "Хотел бы пригласить к участию к этой важной работе", - добавил он.