Россия и Турция подготовят к ПМЭФ-2019 соглашение о рабочей группе по строительству

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Межправительственное соглашение о создании рабочей группы по строительству между Россией и Турцией будет подготовлено к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму в 2019 году. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев в ходе встречи с министром окружающей среды и урбанизации Турции Курумом Муратом.

"Мы могли бы все документы подготовить и пригласить наших коллег на Петербургский форум, он будет проходить в конце мая. Мы смогли бы отработать все технические вопросы и на полях Петербургского форума уже подписать формализованный документ о нашем дальнейшем взаимодействии", - сказал Якушев.

"Мы очень хотим увеличить объемы сотрудничества, и я уверен, что, если наши обе страны будут сильны, и сотрудничество будет сильным", - сказал в свою очередь турецкий министр.

Также Якушев принял приглашение турецкого коллеги посетить Турцию с рабочим визитом. "С удовольствием воспользуемся вашим приглашением", - сказал глава российского Минстроя. По словам Якушева, он заинтересован в изучении турецкого опыта в области развития информационных систем в строительстве.

Предложение о создании российско-турецкой рабочей группы по строительству в рамках соответствующей межправкомиссии прозвучало в ходе встречи.