Крупный страховщик ОСАГО заявил об искаженной картине снижения убыточности

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Реальное снижение убыточности ОСАГО в 2018 году менее существенно, чем отражается в официальных данных, из-за методологического дефекта учета натуральных (в виде ремонта) и денежных выплат в "автогражданке". Об этом заявил генеральный директор страховой компании "АСКО-страхование" ("Южурал АСКО", входит в топ-10 по ОСАГО) Аркадий Любавин, выступая на страховом форуме в Сочи.
По данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года рынок ОСАГО показал значительное снижение выплат: они упали на 35,8%, до 66,5 млрд рублей.
Эта картина "приукрашена" из-за методологического дефекта фиксации выплат по прямому возмещению убытков (ПВУ, когда возмещение пострадавшему в ДТП выплачивает его страховщик ОСАГО, который затем получает возмещение по определенной системе от страховщика виновника ДТП), пояснил Любавин. Система расчетов по ПВУ не учитывает особенности натурального возмещения, указал он.
Проблема в том, что при натуральном возмещении прямой страховщик оплачивает услуги сервиса без учета износа (вычета из выплаты за то, что старая деталь меняется на новую). Но, согласно соглашению о ПВУ, выставляет в сумму ущерба с учетом износа, то есть меньшую, чем он на самом деле заплатил за ремонт. Согласно ОСБУ (отраслевые стандарты бухгалтерского учета), выплата в отчетности также отражается с учетом износа. Разница относится на "прочие расходы" и не фиксируется как выплата, по "АСКО страхование" она составляет примерно 25%.
Это ведет к "искаженному (заниженному) представлению об убыточности ОСАГО по рынку, которое влияет на принятие "политических" решений - о сроках и рамках расширения коридора и, вообще, об актуальности проблемы либерализации" (тарифа ОСАГО), говорится в презентации Любавина.
Пока эта особенность влияет на снижение выплат незначительно, признал Любавин, так как закон о приоритете натуральных выплат вступил в силу только в 2017 году. Основные причины реального снижения убыточности - меры по борьбе с мошенничеством, автоюристами, расширение практики натурального возмещения и так далее.
"Но даже если эта цифра 35% [снижения выплат] увеличена на 10%, на 12% - это сумасшедшие деньги", - сказал Любавин.
"Пока еще статистика выплат в виде ремонта не представительна, но она растет. И если ничего не поменять, этот методологический дефект учета будет все больше и больше искажать картину", - добавил он.
Позиция ЦБ
ЦБ внимательно изучит этот вопрос, сказала журналистам замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина.
"Мы это внимательно изучим, вопрос о том, что очень много "прочих расходов" у нас тоже возникает. Мы это все сводили на особенность учета ПВУ, вопрос объема. Это тема для серьезного обсуждения", - подчеркнула она.
ЦБ проведет повторное актуарное исследование тарифов ОСАГО, чтобы учесть тренд на снижение выплат, появившийся в 2018 году, перед расширением тарифного коридора в ОСАГО, говорила ранее Никитина.