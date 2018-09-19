Крупный страховщик ОСАГО заявил об искаженной картине снижения убыточности

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Реальное снижение убыточности ОСАГО в 2018 году менее существенно, чем отражается в официальных данных, из-за методологического дефекта учета натуральных (в виде ремонта) и денежных выплат в "автогражданке". Об этом заявил генеральный директор страховой компании "АСКО-страхование" ("Южурал АСКО", входит в топ-10 по ОСАГО) Аркадий Любавин, выступая на страховом форуме в Сочи.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года рынок ОСАГО показал значительное снижение выплат: они упали на 35,8%, до 66,5 млрд рублей.