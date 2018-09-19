В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") внесли в среду на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о реновации жилищного фонда в регионах России. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

"Проект федерального закона направлен на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда. Он предоставляет право органам государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджета субъекта РФ и иных не запрещенных законодательством РФ источников реализовывать программы реновации жилищного фонда", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом вводится понятие реновации жилищного фонда. "Под реновацией жилищного фонда понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустройству жилых территорий", - поясняют разработчики.

Одновременно региональные власти должны будут "определять источники и объемы финансирования программы реновации; устанавливать порядок и определять условия улучшения жилищных условий граждан (собственников и нанимателей), проживающих в многоквартирных домах, жилых домах, подлежащих сносу или реконструкции, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений". "При этом такие порядок и условия не должны снижать предусмотренные жилищным законодательством и иными федеральными законами гарантии улучшения жилищных условий указанных в настоящем пункте лиц", - добавляют депутаты.

Кроме того, в документе уточняется, что "органам государственной власти субъектов РФ предоставляется право создать фонд содействия реновации жилищного фонда для реализации соответствующей программы".

Гарантии гражданам

Законопроект также предоставляет гражданам ряд гарантий. Так, нанимателям, согласно документу, должны предоставляться "равнозначные жилые помещения, жилая площадь и количество комнат... а общая площадь такого жилья равна или превышает общую площадь освобождаемого". Предоставляемое жилье должно "соответствовать стандартам благоустройства, санитарным и техническим требованиям, установленным жилищным законодательством". Кроме того, указывается, что жилье должно быть "расположено в том же населенном пункте (в городах федерального значения - в том же внутригородском муниципальном образовании), в котором расположен соответствующий многоквартирный дом, подлежащий реновации".

Наряду с этим собственникам по их выбору может предоставляться равноценное возмещение в денежной форме, которое осуществляется вместе с компенсацией за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома. Жителям комнат в коммуналках, согласно проекту, "взамен освобождаемых комнат в квартирах предоставляются отдельные квартиры".

Законопроектом устанавливается, что "включение многоквартирных домов в программу реновации может осуществляться только в том случае, если на общем собрании за него проголосовали все собственники жилых помещений в многоквартирном доме, принявшие участие в голосовании. Если решение не было принято из-за отсутствия необходимого кворума, региональные власти должны перенести срок проведения реновации в доме, "не превышающий трех лет". В случае, если при голосовании один из собственников высказался против включения дома в программу реновации, то субъект "принимает решение об исключении этого многоквартирного дома из программы реновации".

История вопроса

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы, подписав поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

Хованская ранее заявляла о необходимости распространения московского опыта реновации жилищного фонда на другие регионы России.