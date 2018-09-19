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Sony представила мини-версию первой PlayStation

Пока не сообщается, будет ли приставка продаваться в России

ТАСС, 19 сентября. Компания Sony представила миниатюрную версию своей игровой приставки PlayStation первого поколения - PlayStation Classic. Это следует из презентации компании на сайте PlayStation.

Отмечается, что PlayStation Classic по размерам будет на 45% меньше своего предшественника, выпущенного в 1994 году, однако полностью повторяет дизайн оригинальной PS One. В новой игровой консоли не будет дискового привода как у других приставок PlayStation, но в ней будут предустановлены 20 классических игр, среди которых Final Fantasy VII, Tekken 3, R4: Ridge Racer 4, Jumping flash!, а также Wild Arms. О полном списке игр станет известно позднее.

В отличие от PS1, приставка будет подключаться через интерфейс HDMI. В комплекте также будут присутствовать два классических проводных контроллера, схожих по дизайну с геймпадами PS One, а также карта виртуальной памяти для записи игрового процесса.

Игровая приставка PlayStation Classic появится в магазинах 3 декабря 2018 года по цене в $99,99. О том, будет ли она продаваться официально в России пока не сообщается.

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