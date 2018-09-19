Глава ФНС: сервисом "Риски бизнеса" пользовались за I полугодие 766 млн раз

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сервис Федеральной налоговой службы России "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" собрал более 766 млн посещений за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на Всероссийском форуме "Диалог с налогоплательщиком".

"На сайте реализованы 54 интерактивных сервиса, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. Наиболее популярными из них за первое полугодие 2018 года стали "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" - более 766 млн посещений, "Узнай ИНН" - 245,5 млн, "Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет" - 8,7 млн," - рассказал Мишустин.

По его данным, число пользователей личного кабинета налогоплательщика среди физлиц превысило 31 млн, индивидуальных предпринимателей - 1,3 млн, организаций - 645 тыс. В 2018 году была запущена мобильная версия "Личного кабинета налогоплательщика", в которую теперь можно войти с помощью идентификации лица или отпечатка пальца. По данным ФНС, с 5 марта приложение уже скачали 270 тыс. пользователей.

"Клиентоориентированный подход налоговой службы - это комплексная работа. С одной стороны, цифровые технологии дают инспекции уникальную возможность представлять персональные сервисы для каждого налогоплательщика, и мы видим свою задачу в адаптации платформы налогового администрирования к его эко-среде", - резюмировал Мишустин.