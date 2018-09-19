Госдума приняла в I чтении законопроект о финконтроле участников бюджетного процесса

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий сферу государственного и муниципального финансового контроля. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект предусматривает формирование федеральной системы стандартов внутреннего финансового контроля и аудита участников бюджетного процесса, которые установит правительство.

В рамках системы предлагается утвердить единые принципы и основания проведения проверок, ревизий и обследований, права и обязанности должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля, риск-ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности. Документ также исключает дублирование контрольных мероприятий.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой взыскание суммы, полученной из другого бюджета бюджетной системы РФ с платой за пользование средствами, указано в законопроекте.

В документе закрепляется подход к определению сумм неправомерно использованных бюджетных средств и их возмещению в доход бюджета без использования понятия "ущерб". При этом методика расчета сумм неправомерно использованных бюджетных средств будет определяться Минфином с учетом особенностей нарушений в финансово-бюджетной сфере. Минфин также получит полномочия утверждать стандарты внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также нормативного и методического обеспечения мониторинга качества финансового менеджмента.