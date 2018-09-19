Минпромторг ожидает роста экспорта продукции ж/д машиностроения на 50% в 2018 году

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает в 2018 году роста экспорта продукции железнодорожного машиностроения более чем на 50%, заявил замминистра Александр Морозов на конференции "Железнодорожное машиностроение: партнерство производителей 1520 и 1435".

"В 2017 году рост производства железнодорожного машиностроения в РФ составил 133% по отношению к 2016 году, и в 2018 году мы ожидаем, что рост объемов производства продукции железнодорожного машиностроения составит не менее 140% к 2017 году. При этом хотелось бы отметить, что уже третий или четвертый год растет экспорт продукции железнодорожного машиностроения, причем двузначными цифрами. Если в 2017 году рост экспорта превысил 30%, то по итогам 2018 года мы ожидаем более 50% дополнительного роста к 2017 году", - сказал замглавы Минпромторга.

По данным Института проблем естественных монополий, объем российского экспорта железнодорожной продукции в 2016 году достиг почти $440 млн, или 1,1% от общемирового экспорта такой продукции.

Согласно базовому сценарию стратегии транспортного машиностроения, экспорт продукции транспортного машиностроения к 2020 году вырастет на 43,2%, до $630 млн. Согласно оптимистическому сценарию, экспорт вырастет до $724,5 млн, пессимистическому - до $282 млн.