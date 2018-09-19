Парламент Крыма сохранил льготы для пенсионеров по бесплатному проезду и денежным выплатам

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Крыма сохранил льготы для жителей региона, которым предстоит выйти на пенсию в 2019 году. Соответствующие изменения в законодательство были единогласно приняты депутатами в среду на пленарном заседании сессии республиканского парламента, передает корреспондент ТАСС.