Парламент Крыма сохранил льготы для пенсионеров по бесплатному проезду и денежным выплатам

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Крыма сохранил льготы для жителей региона, которым предстоит выйти на пенсию в 2019 году. Соответствующие изменения в законодательство были единогласно приняты депутатами в среду на пленарном заседании сессии республиканского парламента, передает корреспондент ТАСС.
"Принятие закона позволит сохранить льготы и поддержать граждан, достигших возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины, путем сохранения мер социальной поддержки", - отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Согласно принятым поправкам, льготы будут распространены на граждан пенсионного возраста: на женщин - до 1968 года рождения и на мужчин - до 1963 года рождения. В 2019 году в регионе по ныне действующему законодательству должны были выйти на пенсию около 34 тыс. граждан, которые смогут воспользоваться местными льготами - правом на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.
Также в Крыму сохранятся дополнительные меры социальной поддержки для пенсионеров, имеющих статус "Ветеран труда", "Ветеран труда Республики Крым", "Ветеран военной службы". Это ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей, преимущественное право на установку квартирных телефонов, на вступление в жилищно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества.
Сохранятся льготы на бесплатное пользование жильем и услуги ЖКХ медикам и педагогам, работникам библиотек, которые проработали в сельской местности не менее трех лет, вышли на пенсию и продолжают проживать в сельской местности.
Собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, будет сохранена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт от 50 до 100%.