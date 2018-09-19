Минкомсвязи: реклама алкоголя может вернуться в СМИ, если будет консенсус в правительстве

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Реклама алкогольных напитков может снова появиться в средствах массовой информации, если в правительстве России придут к консенсусу по данному вопросу. Об этом сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Для этого надо принять закон, его должны согласовать все депутаты Госдумы и должна быть общая точка зрения в правительстве. Пока консенсуса в этом отношении нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе IV Каспийского медиафорума в Астрахани.

Ранее Волин сообщал ТАСС, что рекламное законодательство в отношении рецептурных лекарств и алкоголя нужно либерализовать. По словам замминистра, рекламу этой продукции нужно разрешить "и на телевидении, и в газетах".

В настоящее время в РФ разрешена реклама на телевидении и радио вина (в том числе шампанского), произведенного в России из выращенного на ее территории винограда. Допускается размещение, распространение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований. Иная реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов в СМИ запрещена.

Каспийский медиафорум

Четвертый Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 19-20 сентября. В нем участвуют свыше 250 представителей СМИ из России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, впервые в форуме участвуют журналисты из Узбекистана. В рамках Каспийского медиафорума пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, мастер-классы, будут подведены итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Кроме того, до начала форума в течение трех дней для молодых журналистов проходили семинары, в том числе с участием преподавателей Высшей школы экономики.

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.