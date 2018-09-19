Медведев направил приветствие участникам съезда Российского союза налогоплательщиков

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам 15-го съезда Российского союза налогоплательщиков, который проходит в среду. Телеграмма опубликована в день проведения съезда на официальном сайте кабмина.
"Сегодня ваше мероприятие вновь собирает представителей органов государственной власти, общественных организаций и бизнеса, ведущих экспертов и аналитиков. Вам предстоит обсудить актуальные инициативы по развитию налоговой системы, повышению ее прозрачности и устойчивости", - отметил Медведев.
Он подчеркнул, что налоги являются экономической основой современного государства, а от налогообложения зависят многие сферы жизни страны. "На съезде у вас есть прекрасная возможность обменяться опытом и выработать основные направления работы. Важнейшие из них - защита прав налогоплательщиков, повышение финансовой грамотности людей, усиление общественного контроля за бюджетной политикой, совершенствование налогового администрирования", - добавил премьер.
Глава кабмина выразил уверенность, что по итогам дискуссий участники съезда предложат конкретные идеи, "которые найдут свое воплощение на практике и станут хорошим примером взаимодействия государства и гражданского общества".
Российский союз налогоплательщиков - общероссийская общественная организация, учрежденная 20 декабря 2003 года. Союз был создан по инициативе Счетной палаты РФ с целью защиты прав и законных интересов налогоплательщиков. Формирование союза также поддержал президент страны Владимир Путин.