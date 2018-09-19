РЖД планируют протестировать беспилотные перевозки по МЦК в феврале 2019 года

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует провести в феврале 2019 года тестовую беспилотную поездку по Московскому центральному кольцу (МЦК), сообщил ТАСС советник генерального директора РЖД Валентин Гапанович.

"Это будет тестовая поездка по МЦК в автоматическом режиме управления, но пока с машинистом. Я думаю, в феврале у нас получится", - сказал он.

По словам Гапановича, в целом технология может быть распространена на МЦК в течение 2019 года.

Говоря о полностью беспилотных перевозках, советник генерального директора РЖД отметил: "Там есть технические проблемы - я думаю, в течение 2019 года они будут решены, а решение законодательных вопросов все-таки уйдет в 2020-е годы".

Московское центральное кольцо - внутригородская кольцевая линия пассажирских электропоездов, которая использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги. Линия интегрирована с Московским метрополитеном и радиальными железнодорожными линиями, время работы совпадает с графиком метрополитена (с 05:30 до 01:00). Общая протяженность МЦК составляет 54 км (31 станция).

Запуск магистрали в пассажирскую эксплуатацию состоялся в 2016 г. в день города, 10 сентября. С момента запуска линии два года назад поезда МЦК перевезли свыше 222 млн пассажиров. В будни пассажиропоток превышает 400 тыс. пассажиров.