Логистический оператор "Деловые Линии" внедрил систему онлайн-инкассации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших логистических операторов страны "Деловые линии" внедрил систему онлайн-инкассации для расчетов с партнерами. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Новый сервис работает при помощи автоматизированных депозитных машин (АДМ), которые в автоматическом режиме обеспечивают процесс внесения, проверки подлинности и хранения наличных денег до инкассации", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ключевое преимущество таких устройств заключается в моментальном зачислении средств на расчетный счет, а также защищенность от фальшивых купюр и кражи.

Этот проект, как отметили в пресс-службе, реализован совместно с "Газпромбанком" и компанией Profindustry. "Онлайн-инкассация с использованием АДМ - инновационное решение в таком консервативном сегменте рынка, как обработка наличных", - сказал исполнительный вице-президент "Газпромбанка" Андрей Королев, слова которого приводит пресс-служба логистического оператора. Он заметил, что стратегия онлайн-инкассации выгодна для всех участников процесса, так как с ее помощью улучшается и логистика сбора денежных средств, и скорость их зачисления на расчетный счет.

В свою очередь, президент компании Profindustry Сергей Барсуков заметил, что внедрению новой системы предшествовала большая работа по анализу и оптимизации процессов в транспортно-логистической отрасли. "Депозитная машина Moniron удовлетворяет все потребности клиента, связанные с обработкой наличной выручки", - подчеркнул он.