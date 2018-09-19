Тюменская область, фонд "Сколково" и технопарк подписали соглашение о сотрудничестве

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково", тюменский технопарк и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве на Тюменском нефтегазовом форуме для развития инновационных технологий в энергетическом и нефтегазовом секторах.

"Целью подписания соглашения является определение основных направлений, принципов и условий сотрудничества сторон для развития научно-технического деятельности в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности энергетического и нефтегазового секторов на предприятиях Тюменской области", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, директор ГАУ ТО "Западно-Сибирский инновационный центр" Евгений Дроздов и вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов.

"Тюмень для "Сколково", для наших стартапов и разработок партнеров является стратегическим регионом. Подписанное соглашение с двусторонним движением, нам интересен регион, потому что у нас есть большое количество проектов по нефтегазовому направлению, которым требуется поддержка при внедрении на предприятиях региона. А регион и местные стартапы смогут использовать наш опыт, знания и потенциал для развития своих инновационных проектов", - сказал ТАСС Дубнов по итогам церемонии подписания.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит с 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.