Два новых завода построят в Чувашии до 2022 года

ЧЕБОКСАРЫ, 19 сентября. /ТАСС/. Два новых завода по производству стальных дверей под маркой Berserker и предприятие по блочному домостроению "Завод ОБД" построят в Чебоксарах до 2022 года. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Два новых завода построят в Чебоксарах до 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Предприятие объемно-блочного домостроения ООО "Завод ОБД" планируется построить в районе Ишлейского проезда до конца 2022 года. По словам директора завода Владислава Иванова, общая стоимость реализации проекта обойдется в 700 млн рублей. Ввод в эксплуатацию нового завода позволит создать в республике более 150 рабочих мест, а квартиры в построенных предприятием домах будут стоить 30-35 тыс. рублей за квадратный метр.

"Реализация проекта должна дать положительный эффект в развитии жилищного строительства, повысить доступность жилья", - цитирует пресс-служба главу республики Михаила Игнатьева.

На территории индустриального парка Чебоксар будет построен завод по производству стальных дверей под маркой Berserker. Гендиректор предприятия Александр Карпов пояснил, что завод планируют построить к 2021 году за 125 млн рублей. На предприятии появится около 50 новых рабочих мест, а заказами на поставку материалов будут обеспечены около 200 предприятий республики. Проект планируется реализовать с помощью программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 6,5%.

"В Чувашии успешно развивается дверная индустрия, при производстве продукции используются новейшие технологии и материалы. Конкурентоспособный продукт, производимый в республике, должен максимально ориентироваться на экспорт", - прокомментировал проект глава региона.