Госдума предложит кабмину сделать Минсельхоз ответственным за социальное развитие села

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы направят предложения в правительство РФ о том, чтобы Министерство сельского хозяйства РФ стало ответственным за вопросы социального развития села. Соответствующее поручение дал в среду председатель палаты Вячеслав Володин по итогам "правительственного часа" с участием главы ведомства Дмитрия Патрушева.

По словам спикера, в настоящее время "программы социального развития села разбросаны по отраслевым министерствам". "И, как вы понимаете, для многих министерств в силу разных причин именно вопрос социального развития села, как ни обидно, во многом является вопросом, рассматриваемым по остаточному принципу", - констатировал он.

"В этой связи, коллеги, давайте продумаем, как нам сделать, и предложим варианты решения правительству с тем, чтобы министерство сельского хозяйства было на своде этих программ и реально отвечало за вопросы социального развития села, - продолжил глава нижней палаты парламента. - Потому что сегодня министерство участвует в реализации этих программ как ведомство, согласующее те или другие направления". "Если говорить о сельских дорогах - согласование по сельским дорогам, если говорить о фельдшерско-акушерских пунктах - в этом вопросе согласование, но [министерство] не несет непосредственно ответственности", - привел примеры он.

"А заканчивается это тем, как правило, что эти программы именно на селе реализуются не так эффективно, как, допустим, в городах и при проведении больших строек, строительстве объектов, и от этого страдает сельское хозяйство", - выразил сожаление Володин. Он поручил проработать соответствующие предложения главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину (КПРФ) и курирующему вице-спикеру Сергею Неверову, после чего внести их в правительство и в Минфин.