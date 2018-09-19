Орешкин: принятие закона о суперголосующих акциях возможно в весеннюю сессию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Принятие закона о введении механизма о суперголосующих акциях возможно в весеннюю сессию, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"У нас по плану заседание следующего экспертного совета, где мы уже должны рассматривать конкретные предложения, запланировано на декабрь. Соответственно, там эти предложения сформулируем. Те, которые будут нами одобрены, будут внесены в правительство и будут нами дальше рассматриваться. Срок выхода на законодательное решение - весенняя сессия следующего года", - сказал он.

Орешкин пояснил, что такой механизм может быть полезен технологическим компаниям, которые быстро растут и нуждаются в финансировании. При этом основатели должны сохранять контроль в принятии решений о развитии компании. "Вопрос глубокой проработки. Это скорее вопрос, связанный с технологическими компаниями - "Яндексом" и рядом других компаний, потому что именно по этой причине, как одна из основных причин, этими компаниями называется тот факт, что они зарегистрированы не в российской юрисдикции, а в Голландии и в других юрисдикциях", - отметил он.

Как пояснил министр, предполагается, что у акций может быль различный набор прав. При внедрении такого механизма основатели компаний смогут сохранить управленческий контроль, при этом остальные акционеры смогут получать дивиденды соразмерно доле.