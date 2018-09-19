Госдума поддержала проект закона о возврате части страховки при досрочной выплате кредита

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении внесенный правительством РФ законопроект, который дает право заемщику вернуть часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Документ вносит поправки в законы о потребительском кредите и об ипотеке.

Согласно документу, при досрочном погашении кредита и отказе от кредитной страховки, уплаченная страховщику премия подлежит возврату - за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Эта норма будет применяться, только если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение 14 календарных дней после погашения кредита, и при отсутствии страхового случая по полису.

Если договор страхования заключен по коллективной схеме, то есть страхователем является банк, то заемщик должен заявить требование о возврате страховки в течение 10 календарных дней после досрочного погашения кредита, отмечается в законопроекте. В этом случае банк также обязан вернуть заемщику плату за подключение к программе страхования - за вычетом суммы, пропорциональной истекшему периоду.

Сейчас заемщикам зачастую отказывают в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита, ссылаясь на Гражданский кодекс, который позволяет решить вопрос о возврате в рамках договора страхования, следует из пояснительной записки. А договоры, в свою очередь, чаще всего предусматривают возможность досрочного расторжения без возврата части премии.

Законопроект должен исправить эту ситуацию.