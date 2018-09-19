Причал для запуска водного маршрута в Новгород построят в Киришах Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Причал для крупных пассажирских теплоходов будет построен в городе Кириши Ленинградской области в 2019 году для создания нового туристического водного маршрута между Старой Ладогой и Великим Новгородом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"Строительство планируется начать в октябре 2018 года и закончить к началу навигации в 2019 году. Киришский причал станет вторым звеном нового туристического водного маршрута "Старая Ладога - Великий Новгород", представленного весной губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении по транспорту Ленинградской области, проектирование причала для пассажирских лайнеров, который будет располагаться на реке Волхов, уже завершено. "Габаритная длина причала составит 65 метров, что позволит ему принимать двухпалубные теплоходы вместимостью до 200 пассажиров. Стоимость стройки составляет 50 млн рублей частных инвестиций", - отметили в пресс-службе.

Проект строительства сети причалов для речных судов в Ленинградской области начался в 2017 году. Первым этапом стало открытие в ноябре 2017 года причала в Старой Ладоге. За первый летний сезон Старую Ладогу посетили более 5 тыс. туристов, прибывших по воде.

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году Ленинградская, Новгородская области и Карелия заключили соглашение о совместном развитии водного туризма и организации новых маршрутов за счет строительства причалов. Участники соглашения определили несколько наиболее перспективных точек для посещения пассажирами туристических лайнеров. В Карелии это острова Валаам, Пеллотсари, город Питкяранта, деревня Хийденсельга; в Новгородской области - Великий Новгород и село Грузино; в Ленинградской области - города Свирьстрой, Кириши, Выборг, Шлиссельбург, а также берег Невы в районе Невского пятачка и остров Коневец.