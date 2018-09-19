"Камбарский машзавод" к 2020 году разработает новую автомотрису

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Камбарский машиностроительный завод (КМЗ) завод в 2020 году разработает новую автомотрису вместо самоходного вагона предыдущего образца, который не прошел сертификацию для использования на Российских железных дорогах. Об этом в среду сообщил журналистам министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев на полях Форума оружейников России, который в эти дни проходит в Ижевске.

"Завод не отказывается от темы автомотрис, она явно перспективна <...> Новая разработка идет. На нее потребуется год-полтора", - сказал он.

По словам Лашкарева, автомотриса КМЗ, по сути, представляет собой рельсовый автобус, оборудованный автомобильным мотором, и потому, в отличие от локомотива с вагоном, очень экономична. "Порядка 28 пригородных компаний работают в Российской Федерации, и фактически на всех малонагруженных, неэлектрифицированных участках к ней интерес, мы насчитали потребность порядка 100 единиц. <...> Это очень хороший рынок, который надо забирать", - отметил Лашкарев.

Как пояснил министр, предыдущая модель автомотрисы АМ-3 не смогла пройти сертификацию для использования на РЖД, поскольку в России поменялись требования к такого рода объектам, кроме того, в ней были выявлены конструкторские ошибки.

"Но ее можем рассматривать как автомотрису служебную для осмотра, для ремонта рельсовых путей и работы бригад", - добавил Лашкарев. Также он заметил, что автомотриса может быть использована на крымской железной дороге, а также на дорогах Узбекистана, Армении и Таджикистана.

Камбарский машиностроительный завод расположен в городе Камбарка в Удмуртии. Основным видом деятельности является производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава.