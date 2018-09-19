РБК: Минфин ожидает роста дивидендов Сбербанка в 2019 году на 55%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России, владеющий контрольным пакетом Сбербанка, получит в виде дивидендных выплат и перечислит в федеральный бюджет в 2019 году 209,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Издание напоминает, что годом ранее государство получило от Сбербанка дивиденды на сумму 135,5 млрд рублей. Таким образом, выплаты могут вырасти почти на 74 млрд рублей (+55%).

Согласно проекту бюджета, в 2020 году поступления в бюджет от дивидендов Сбербанка ожидается на уровне 220,8 млрд рублей, в 2021 году - 231,1 млрд рублей.

На обязательных выплатах компаниями под контролем государства дивидендов в размере 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) настаивает Минфин РФ, однако крупнейшие плательщики добиваются для себя исключений, отмечает РБК.

В конце августа первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщал журналистам, что выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО не должны привести к сокращению инвестиционных программ. Он отмечал, что ресурсы для их реализации - как повышение эффективности инвестиционных проектов, так и оптимизация структуры источников финансирования, в частности, использование оставшейся после выплаты дивидендов прибыли в сочетании с привлечением заемных средств на рыночных условиях. В отдельных случаях финансирование части инвестиционных расходов госкомпаний может осуществляться за счет предоставления бюджетных субсидий, говорил Силуанов.

По его мнению, такая позиция экономического блока правительства мотивирует менеджмент российских госкомпаний на оптимизацию инвестиционных процессов, поиск внутренних резервов, снижение издержек, оптимизацию структуры капитала.

По итогам 2017 года Сбербанк направил на дивиденды 271 млрд рублей из расчета 12 рублей на акцию, что составляет 36,2% чистой прибыли по МСФО, которая по итогам прошлого года равнялась 748,7 млрд рублей. По результатам 2016 года Сбербанк направил на дивиденды 135,5 млрд рублей, или 25% прибыли. При этом ранее Сбербанк одобрил увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 года.

В период реализации новой стратегии, рассчитанной на 2018-2020 годы, Сбербанк рассчитывает выплатить акционерам 1 трлн рублей дивидендов, говорил глава банка Герман Греф на встрече с инвесторами в конце 2017 года. Как следует из обновленной дивидендной политики, Сбербанк "будет стремиться в течение трех лет последовательно повышать долю дивидендных выплат в чистой прибыли группы в соответствии с МСФО с текущего уровня до 50%".

При этом в документе указывается, что размер дивидендов не может быть больше рекомендации наблюдательного совета банка.

Основным акционером и учредителем Сбербанка является ЦБ РФ, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другие акционеры банка - международные и российские инвесторы.