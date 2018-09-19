Минфин поддержал предложенные Минэнерго меры по стимулированию добычи нефти

"Министром энергетики были названы очень важные направления, и нельзя сказать, что там было что-то категорически неприемлемое. Поддерживающие меры по амортизации важны для инвестиций, также, естественно, надо поддерживать ГРР (геологоразведка - прим. ТАСС), малые месторождения, нефтяные оторочки (нефтяная часть газонефтяной или газоконденсатно-нефтяной залежи - прим. ТАСС). Это все очень важно, поэтому правительство все это одобрило", - сказал Трунин.

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ, который обычно выступает против предложений Минэнерго по субсидированию нефтяной отрасли, на этот раз не стал критиковать предложенные накануне меры по стимулированию добычи нефти и назвал их в целом правильными. Но этот вопрос еще нужно прорабатывать, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

По его словам, перед окончательным решением по стимулирующим мерам необходимо провести инвентаризацию старых льгот и оценить их эффективность. "Если мы скажем, что давайте все льготы заново сделаем - это плохой знак для инвесторов. Действующее законодательство работает, создавать новые стимулы надо, смотря на их эффективность. Для этого надо понять, как работают действующие стимулы", - пояснил замглавы Минфина.

Так, решение о переходе всех месторождений Западной Сибири на налог на дополнительный доход (НДД) нужно принимать только спустя один налоговый период после запуска пилотного проекта в январе 2019 года и детального анализа, отметил Трунин.

Изменения могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы (в 2019 году), добавил он.

Предложения Минэнерго

Министр энергетики Александр Новак 18 сентября на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева отметил, что без новых стимулирующих мер добыча в России, достигнув пика в 570 млн тонн в 2021 году, упадет до 310 млн тонн к 2035 году.

Для стимулирования отрасли предлагаются шесть мер.

Первая предполагает применение повышенного коэффициента амортизации на инвестиции в Западной Сибири. Благодаря этому механизму дополнительные объемы добычи с 2019 по 2035 год составят 461 млн тонн, прирост налогов - 5,3 трлн рублей, дополнительные инвестиции 1,86 трлн рублей.

Вторая мера - стимулирование геологоразведочных работ (ГРР) за счет вычета по налогу на прибыль для расходов по ГРР.

Третья мера предусматривает переход всех месторождений Западной Сибири на налог на дополнительный доход (НДД). По расчетам Минэнерго, это позволит увеличить налоговые поступления на 1,2 трлн рублей до 2035 года, а инвестиции - на 3,5 трлн рублей.

Четвертая мера - расширение льгот для новых месторождений, в частности, с выработанностью от 1%. В результате до 2021 года дополнительный объем добычи нефти может составить около 25 млн тонн.

Пятой мерой является стимулирование третичных методов увеличения нефтеотдачи, которые сейчас экономически невыгодны. В частности, использование полимеров и закачка CO2 в пласт для повышения коэффициента добычи нефти.

Шестая мера - использование в качестве перспективной ресурсной базы нефтяные оторочки, которые не вводятся в разработку из-за нерентабельности.