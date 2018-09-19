Госдума поддержала I в чтении право резидентов на валютные операции по договорам репо

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий резидентам совершать валютные операции, связанные с исполнением или прекращением договора репо, по аналогии с производными финансовыми инструментами.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Действующее валютное законодательство запрещает резидентам валютные сделки, связанные с заключением договоров репо не на организованных торгах и предусматривающих передачу внешних и внутренних ценных бумаг, а также расчеты в иностранной валюте. Сейчас совершать такие операции могут только уполномоченные банки от своего имени и за свой счет.

Участники финансового рынка в обход существующих ограничений вынуждены прибегать к иным договорным конструкциям, говорится в пояснительной записке к законопроекту: "Под иными договорными конструкциями следует понимать, например, заключение договора репо, предусматривающего передачу внутренних или внешних ценных бумаг и осуществление расчетов в валюте РФ с одновременным заключением валютного своп-договора. Так, например, в 2017 году совокупный объем операций по валютным своп-договорам, информация о которых была предоставлена в репозитарий, составил порядка $400 млн".

Использование таких договорных конструкций приводит к концентрации на участниках финансового рынка дополнительных кредитных и операционных рисков, и как следствие увеличивает аккумулированный риск на финансовом рынке, считают авторы документа. Они предлагают разрешить резидентам валютные операции по договорам репо при обязательном условии: одной из сторон такого договора должен выступать уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг.

"Предложенные меры позволят указанным лицам полноценно использовать дополнительные функциональные возможности рынка репо в целях управления своей ликвидностью", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.