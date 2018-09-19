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Госдума поддержала I в чтении право резидентов на валютные операции по договорам репо

Законопроект разрешает такие операции при условии, что одной из сторон договора должен выступать уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий резидентам совершать валютные операции, связанные с исполнением или прекращением договора репо, по аналогии с производными финансовыми инструментами.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Действующее валютное законодательство запрещает резидентам валютные сделки, связанные с заключением договоров репо не на организованных торгах и предусматривающих передачу внешних и внутренних ценных бумаг, а также расчеты в иностранной валюте. Сейчас совершать такие операции могут только уполномоченные банки от своего имени и за свой счет.

Участники финансового рынка в обход существующих ограничений вынуждены прибегать к иным договорным конструкциям, говорится в пояснительной записке к законопроекту: "Под иными договорными конструкциями следует понимать, например, заключение договора репо, предусматривающего передачу внутренних или внешних ценных бумаг и осуществление расчетов в валюте РФ с одновременным заключением валютного своп-договора. Так, например, в 2017 году совокупный объем операций по валютным своп-договорам, информация о которых была предоставлена в репозитарий, составил порядка $400 млн".

Использование таких договорных конструкций приводит к концентрации на участниках финансового рынка дополнительных кредитных и операционных рисков, и как следствие увеличивает аккумулированный риск на финансовом рынке, считают авторы документа. Они предлагают разрешить резидентам валютные операции по договорам репо при обязательном условии: одной из сторон такого договора должен выступать уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг.

"Предложенные меры позволят указанным лицам полноценно использовать дополнительные функциональные возможности рынка репо в целях управления своей ликвидностью", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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