ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" представил на Тюменском нефтегазовом форуме 10 инновационных проектов по нефтегазовому профилю. Об этом сообщил ТАСС вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов.

"Проекты по разведке, добыче углеводородов, транспортировке, переработке и их использованию, <...> представлено 10 инновационных проектов, они находятся на разной стадии развития - некоторые еще <...> в лаборатории, кто-то занимается опытно-промышленными испытаниями, кто-то уже получает выручку от реализации своих разработок", - сказал он.

В частности, в рамках форума были представлены автоматизированная система промышленной заправки топливом, которая позволяет ограничить участие человека в цепочке перехода топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака автомобиля, а также технологии для компаний, заинтересованных в повышении эффективности разработки месторождений нефти и газа, в том числе с помощью обработки исторических данных по давлению в скважине.

"У нас сейчас только стартапов, являющихся резидентами "Сколково", около 2 тыс., это те, которые прошли экспертизу и получают поддержку фонда. Из них порядка 200 проектов по нефтегазовому направлению, они традиционно самые сильные и имеют наиболее высокую степень готовности к рынку. Порядка 80-100 проектов уже имеют коммерческую выручку", - уточнил Дубнов.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит с 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.