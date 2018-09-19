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Продажи Lada в странах ЕС в августе выросли почти на 41%

Было продано 590 автомобилей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза в августе подскочили на 40,8% в годовом выражении - до 590 штук, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей - АСЕА.

За восемь месяцев 2018 года продажи Lada в странах ЕС выросли на 13,8% до 3819 штук. В целом рынок ЕС за этот период увеличился на 6,2%, до 10,86 млн штук, а в августе - на 31,2%, до 1,34 млн штук.

В России за восемь месяцев 2018 года было продано 228 тыс. Lada, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2018 года в РФ было продано 28,7 тыс. Lada (+9,4% к августу прошлого года).

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