Мосгорсуд 15 октября рассмотрит третий иск телеканала к "Яндексу" о блокировке сериалов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 15 октября начнет рассмотрение по существу иска телеканала 2x2 к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс. Видео", передает корреспондент ТАСС.
"Слушания иска по существу назначены на 15 октября", - сказали в суде.
Суд также отказался снять обеспечительные меры с анимационного сериала "Осторожно, земляне", о чем его просила сторона ответчика. "Вынесенное судом определение об отказе в отмене обеспечительных мер не повлияет на нашу позицию по данному спору. Как и прежде, мы уверены в своей правоте и будем отстаивать свои права на следующих заседаниях, а также будем обжаловать определение об отказе в отмене мер. Мы продолжаем настаивать на том, что предъявленные нам требования неисполнимы, поисковая система не размещает контент в сети и не может отделить спорный контент в поисковой выдаче от легального", - отметил представитель "Яндекса".
Ранее Мосгорсуд назначил на 27 сентября рассмотрение исков телеканалов "Супер" и ТВ3. Суд дал истцам время представить письменные пояснения по заявленным ходатайствам "Яндекса", в том числе о привлечении к делу в качестве третьих лиц Mail.ru Group и Rutube, а также о проведении судебной экспертизы, которая разъяснит принципы работы поисковика.
Требования телеканалов
"Парнас Медиа" (телеканал "Супер"), телеканалы ТВ3 и 2x2 просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей каждому в качестве компенсации за нарушение исключительного права.
Такой же иск ТНТ суд ранее оставил без движения до 20 сентября для устранения допущенных при его подаче недостатков.
Речь идет о сериалах "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационном сериале "Осторожно, земляне".