Форум по проблемам малых городов собрал в Калининграде активистов из 25 регионов РФ

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Региональный форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ (ОП РФ) в Калининграде, собрал свыше тысячи гражданских активистов и представителей некоммерческих организаций (НКО) из 25 регионов России, сообщили в среду организаторы. Обсуждаются проблемы развития и сохранения малых городов и сел.

"Этот форум посвящен тому, чтобы найти ответы на вопросы: как соединить комфорт жизни и экономическое развитие, <...> равенство возможностей жизни в разных населенных местах - то, что мы должны сегодня обсуждать", - сказал на открытии форума председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, отметив, что на форуме будут подниматься проблемы как малых, так и крупных городов.

Максимов подчеркнул, что тенденция развития территорий разным темпом носит глобальный характер. Задача государства, по его словам, - обеспечение для всех территорий приемлемого стандарта жизни, включая наличие рабочих мест, экономическое развитие, культурную жизнь, гражданскую активность. "Равенство возможностей жизни в разных населенных местах - то, что мы должны сегодня обсуждать", - подчеркнул он.

Программа калининградского форума включает более 25 деловых мероприятий. Среди них дискуссии по вопросам стимулирования экономического развития территорий, приграничного сотрудничества и общественной дипломатии, роли муниципальных общественных палат и НКО, сохранения и привлечения жителей в малые города и села.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов обратил внимание на то, что федеральным правительством представлена концепция территориального развития страны, где уделено внимание развитию 14 агломераций, но "совершенно не учтены" малые города и села.

"Есть города и села, которые умирают. <...> Мы должны им помочь, там наши люди. Да, малокомплектные школы, да, ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты] - все это должно работать, да, все это нужно организовать. <...> Страна у нас такая, никуда не денешься, не одни агломерации должны в ней быть, я думаю, что общими усилиями мы решим и эти проблемы", - пояснил он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сообщество" для гражданских активистов

Точенов добавил, что в этом году Общественная палата РФ проводит семь форумов в федеральных округах и каждый посвящен проблемам, касающимся не только отдельно взятых территорий. Пять региональных форумов уже прошли в Астрахани, Томске, Уфе, Ханты-Мансийске, Туле. На них общественники обсуждали проблемы здравоохранения и здорового образа жизни, инноваций, неравенства в темпах развития регионов, добровольчества и волонтерства, экологии. На очереди Дальневосточный форум в Южно-Сахалинске, где будут обсуждаться, в частности, проблемы оттока населения с Дальнего Востока.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что между форумами ведется активная работа по обобщению предложений, которые высказывают их участники - они доводятся до министерств и ведомств. Часть предложений, выработанных ОП РФ по итогам всех семи форумов, будет направлена президенту РФ на итоговом форуме, который пройдет в Москве 2-3 ноября, где также будут выработаны тезисы для доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Его задача - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах, отмечают организаторы.