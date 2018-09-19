Роскомнадзор пообещал обеспечить "серьезнейший заслон" для серых sim-карт до конца года

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор ведет активную работу с операторами по борьбе с распространением серых sim-карт, и до конца этого года будет обеспечен "серьезнейший заслон" для их распространения в России. Об этом рассказал журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума "Спектр 2018".

"Есть закон, подписанный президентом, о том, что нельзя неавторизованные sim-карты использовать. Сейчас ведем работу с операторским сообществом, потому что необходимо внести изменения в постановление правительства о предоставлении услуг связи. Операторы связи должны быть готовы формировать реестры, и с этим связана небольшая задержка. Уверен, что до конца года тема будет развязана", - считает он.

Глава Роскомнадзора пояснил, что после этого для реализации серых sim-карт будет выставлен "серьезнейший заслон". "Если ты вставил sim-карту в смартфон, а оператор связи не понимает, кто ты, он тебе услугу не будет предоставлять, пока ты не скажешь, что ты Александр Александрович Жаров", - уточнил он.

По словам руководителя ведомства, за восемь месяцев 2018 года было конфисковано порядка 64 тыс. серых sim-карт. "Одномоментно в Центральном федеральном округе было изъято больше 25 тысяч sim-карт с помощью МВД. Оперативники МВД представились покупателями, за счет этого вышли на склад и конфисковали", - добавил он.