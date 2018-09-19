Плата за долю. На что Schlumberger согласна ради бизнеса в России

Schlumberger — ведущая нефтесервисная компания в мире. Штаб-квартиры находятся в Гааге, Лондоне, Париже и Хьюстоне, а сама организация зарегистрирована в офшоре на Нидерландских Антильских островах.

Основные направления деятельности:

Геофизические исследования с целью поиска и определения размеров местрождений нефти и газа.

Разработка и производство бурильного оборудования.

Бурильные работы.

Подготовка скважин к добыче и последующее поддержание их в рабочем состоянии.

Производство оборудования для нефтегазодобывающей промышленности.

В компании работают около 100 тыс. сотрудников более чем в 85 странах. В 2017 году Schlumberger заработала $30,44 млрд.