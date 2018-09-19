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Плата за долю. На что Schlumberger согласна ради бизнеса в России

© AP Photo/Eric Gay
Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний второй раз пытается войти в капитал российской EDC

Уже больше года российские власти рассматривают заявку американской нефтесервисной компании Schlumberger на покупку доли в Eurasia Drilling Company (EDC). 

СМИ узнали новые подробности возможной сделки. А ТАСС вспомнил историю попыток Schlumberger получить бизнес в России. 

Чем занимается Schlumberger

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Schlumberger — ведущая нефтесервисная компания в мире. Штаб-квартиры находятся в Гааге, Лондоне, Париже и Хьюстоне, а сама организация зарегистрирована в офшоре на Нидерландских Антильских островах.

Основные направления деятельности:

  • Геофизические исследования с целью поиска и определения размеров местрождений нефти и газа.
  • Разработка и производство бурильного оборудования.
  • Бурильные работы.
  • Подготовка скважин к добыче и последующее поддержание их в рабочем состоянии.
  • Производство оборудования для нефтегазодобывающей промышленности.

В компании работают около 100 тыс. сотрудников более чем в 85 странах. В 2017 году Schlumberger заработала $30,44 млрд.

Что за компания — Eurasia Drilling Company

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EDC — крупнейшая в России нефтесервисная компания. Создана на базе буровых активов "Лукойла" и зарегистрирована на Кипре.

Кроме России работает также в странах СНГ, Иракском Курдистане и на шельфе в Каспийском море.

Главным направлением деятельности остается строительство и капитальный ремонт наземных скважин и бурение на шельфе. Занимает около 20% российского рынка бурения, не считая подрядов.

Вторая попытка

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В 2011 году Schlumberger и Eurasia Drilling Company закрыли сделку по обмену активами. Она предусматривала, что американская компания пять лет будет предоставлять российскому партнеру услуги и технологии в сфере бурения.

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить 45% акций EDC за $1,7 млрд. Тогда сделка не состоялась: камнем преткновения стало требование российского правительства получить в EDC "золотую акцию". Она дает владельцу право вето по ключевым вопросам деятельности. Причиной этого условия стали опасения очередных секторальных санкций США.

А летом 2017 года Schlumberger попросила российские власти одобрить покупку 51% акций EDC.

Изменение условий

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В начале 2018 года американская фирма снизила планку до 49% акций и структурировала сделку.

По этой схеме, если покупка состоится, сама Schlumberger получит долю в компании меньше 24%, а остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду.

Новые уступки

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Санкционные риски остаются на повестке дня и сегодня. Schlumberger и ФАС должны согласовать действия на случай, если из-за санкций американской компании придется уйти из России.

Как рассказала газета "Ведомости", Schlumberger согласилась в этом случае не только продать свою долю в EDC, но и оставить российской компании привнесенные технологии.

О каких именно технологиях идет речь, пока неизвестно. Источники газеты сообщили, что этот вопрос еще только обсуждается.

Технологическая польза

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Эксперты еще в 2017 году предполагали, что сделка может принести в Россию технологии, без которых добыча на зрелых месторождениях снижается.

Стареющие месторождения обеспечивают основную часть добываемой в стране нефти.

Угроза санкций

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Ранее министр энергетики США Рик Перри пригрозил возможными санкциями всему российскому энергетическому сектору.

Он призвал Россию "занимать позицию ответственного производителя" и не допускать того, чтобы "наличие энергоресурсов оказывало сильное влияние на рынки нефти и газа".

К тому же с 2014 года США уже ограничили экспорт в Россию оборудования для глубоководного бурения, добычи сланцевой нефти и углеводородов в Арктике.

А в январе 2018 года совладелец Eurasia Drilling Александр Джапаридзе попал в так называемый "кремлевский список" Минфина США.

Другие покупатели

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Schlumberger не единственная претендует на долю в EDC. Также 16,1% компании планирует купить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом Mubadala из ОАЭ.

По данным источников, близких к участникам сделки, они согласились уступить американской компании право первой купить свой пакет, а затем долю приобретут РФПИ и Mubadala.

Ход сделки

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Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Schlumberger продлить оферту о покупке доли в EDC, которая истекала 1 сентября. Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что компания "доброжелательно отреагировала" на предупреждение.

В апреле 2018 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям предварительно разрешила Schlumberger приобрести пакет в EDC в размере от 25% плюс одна акция до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией по условиям сделки.

Сейчас ФАС рассматривает запросы на вход в капитал EDC от заинтересованных сторон.

Арина Раксина

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СШАРоссияСанкции в отношении России
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