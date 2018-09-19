Плата за долю. На что Schlumberger согласна ради бизнеса в России

Уже больше года российские власти рассматривают заявку американской нефтесервисной компании Schlumberger на покупку доли в Eurasia Drilling Company (EDC).
СМИ узнали новые подробности возможной сделки. А ТАСС вспомнил историю попыток Schlumberger получить бизнес в России.
Чем занимается Schlumberger
Schlumberger — ведущая нефтесервисная компания в мире. Штаб-квартиры находятся в Гааге, Лондоне, Париже и Хьюстоне, а сама организация зарегистрирована в офшоре на Нидерландских Антильских островах.
Основные направления деятельности:
- Геофизические исследования с целью поиска и определения размеров местрождений нефти и газа.
- Разработка и производство бурильного оборудования.
- Бурильные работы.
- Подготовка скважин к добыче и последующее поддержание их в рабочем состоянии.
- Производство оборудования для нефтегазодобывающей промышленности.
В компании работают около 100 тыс. сотрудников более чем в 85 странах. В 2017 году Schlumberger заработала $30,44 млрд.
Что за компания — Eurasia Drilling Company
EDC — крупнейшая в России нефтесервисная компания. Создана на базе буровых активов "Лукойла" и зарегистрирована на Кипре.
Кроме России работает также в странах СНГ, Иракском Курдистане и на шельфе в Каспийском море.
Главным направлением деятельности остается строительство и капитальный ремонт наземных скважин и бурение на шельфе. Занимает около 20% российского рынка бурения, не считая подрядов.
Вторая попытка
В 2011 году Schlumberger и Eurasia Drilling Company закрыли сделку по обмену активами. Она предусматривала, что американская компания пять лет будет предоставлять российскому партнеру услуги и технологии в сфере бурения.
В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить 45% акций EDC за $1,7 млрд. Тогда сделка не состоялась: камнем преткновения стало требование российского правительства получить в EDC "золотую акцию". Она дает владельцу право вето по ключевым вопросам деятельности. Причиной этого условия стали опасения очередных секторальных санкций США.
А летом 2017 года Schlumberger попросила российские власти одобрить покупку 51% акций EDC.
Изменение условий
В начале 2018 года американская фирма снизила планку до 49% акций и структурировала сделку.
По этой схеме, если покупка состоится, сама Schlumberger получит долю в компании меньше 24%, а остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду.
Новые уступки
Санкционные риски остаются на повестке дня и сегодня. Schlumberger и ФАС должны согласовать действия на случай, если из-за санкций американской компании придется уйти из России.
Как рассказала газета "Ведомости", Schlumberger согласилась в этом случае не только продать свою долю в EDC, но и оставить российской компании привнесенные технологии.
О каких именно технологиях идет речь, пока неизвестно. Источники газеты сообщили, что этот вопрос еще только обсуждается.
Технологическая польза
Эксперты еще в 2017 году предполагали, что сделка может принести в Россию технологии, без которых добыча на зрелых месторождениях снижается.
Стареющие месторождения обеспечивают основную часть добываемой в стране нефти.
Угроза санкций
Ранее министр энергетики США Рик Перри пригрозил возможными санкциями всему российскому энергетическому сектору.
Он призвал Россию "занимать позицию ответственного производителя" и не допускать того, чтобы "наличие энергоресурсов оказывало сильное влияние на рынки нефти и газа".
К тому же с 2014 года США уже ограничили экспорт в Россию оборудования для глубоководного бурения, добычи сланцевой нефти и углеводородов в Арктике.
А в январе 2018 года совладелец Eurasia Drilling Александр Джапаридзе попал в так называемый "кремлевский список" Минфина США.
Другие покупатели
Schlumberger не единственная претендует на долю в EDC. Также 16,1% компании планирует купить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом Mubadala из ОАЭ.
По данным источников, близких к участникам сделки, они согласились уступить американской компании право первой купить свой пакет, а затем долю приобретут РФПИ и Mubadala.
Ход сделки
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Schlumberger продлить оферту о покупке доли в EDC, которая истекала 1 сентября. Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что компания "доброжелательно отреагировала" на предупреждение.
В апреле 2018 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям предварительно разрешила Schlumberger приобрести пакет в EDC в размере от 25% плюс одна акция до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией по условиям сделки.
Сейчас ФАС рассматривает запросы на вход в капитал EDC от заинтересованных сторон.
Арина Раксина