Эрдоган заявил, что в Турции нет экономического кризиса

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии в экономике республики кризиса и выступил за отказ от иностранной валюты в некоторых внутренних расчетах. Об этом он сказал в среду во время выступления в Анкаре, которое транслировал телеканал Haber Turk.

"У нас сейчас период подъема. Не верьте, что есть кризис, все это манипуляции. Кризиса нет. Укрепляясь, мы идем в будущее", - сказал он.

Он коснулся и появившейся в стране проблемы с арендной платой в торговых центрах, где некоторые арендодатели ищут выгоды от волатильности курсов, заставляя арендаторов платить в иностранной валюте. "Не будьте обмануты этими манипуляциями в торговых центрах. В этой стране аренды за доллары и евро нет. Впредь такие расчеты будут вестись в турецких лирах, а в противном случае они [манипуляторы] заплатят по счетам", - сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что "здесь Турция, а не США". "Здесь в силе турецкая лира. За лиры будете сдавать в аренду, будете делать покупки", - добавил он.

Лира с начала года потеряла в стоимости более 40%, что повлекло за собой ряд экономических трудностей в стране: выросла инфляция, начали дорожать товары и услуги. Центробанк республики поднял основную процентную ставку до 24%, несмотря на резкую критику этой меры со стороны самого президента. Последний раз на этой отметке данный показатель был в 2004 году, при этом сейчас процентная ставка выше турецкой есть только у Суринама (25%) и Аргентины (60%).

Кроме того, турецкие власти заявили, что не намерены, к примеру, брать новый кредит у Международного валютного фонда, а рассчитывают на прямой приход иностранных капиталов и склонны считать проблемы с нацвалютой политически опосредованными.