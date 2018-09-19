Депутаты тамбовского заксобрания сохранили льготы для людей предпенсионного возраста

ТАМБОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты тамбовской областной думы приняли закон о сохранении региональных льгот при повышении пенсионного возраста для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин в возрасте от 60 лет, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального заксобрания Ольга Сергеева.

"В двух чтениях депутаты рассмотрели проект закона "О сохранении условий предоставления установленных законодательством Тамбовской области мер социальной поддержки и иных льгот, связанных с достижением возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области", подготовленный фракцией партии "Единая Россия" в областной думе, и приняли его в целом", - сказала она.

Председатель думы Евгений Матушкин пояснил ТАСС, что, по сути, в законах меняются формулировки - словосочетание "пенсионный возраст" заменено на "возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин". "Это касается, в частности, закона "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области". Здесь можно говорить о льготах по оплате коммунальных платежей в пределах областного стандарта, о льготном проезде в общественном транспорте, о внеочередном оказании медицинской помощи в областных учреждениях здравоохранения, о возмещении расходов проезда отдельным категориям граждан по территории страны, внеочередном приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов", - уточнил он.

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50 - 57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.