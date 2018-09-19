НИУ ВШЭ: затраты на исследования и разработки в России в 2017 году превысили 1 трлн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Затраты на исследования и разработки в России в 2017 году выросли на 2,6% по сравнению с 2016 годом и составили 1019,2 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитического бюллетеня Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованные в среду.

"Объем внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в России в 2017 году составил 1019,2 млрд рублей, что на 2,6% (в постоянных ценах) больше, чем в предыдущем году. Доля затрат в валовом внутреннем продукте (ВВП) также несколько увеличилась за год - с 1,1 до 1,11%", - говорится в исследовании.

В 2017 году две трети (66,2%) затрат на исследования и разработки профинансировало государство. При этом в ВШЭ отмечают неравномерность распределения затрат по секторам науки.

"Интенсивно развивающимся сегментом отечественной науки является сектор высшего образования: для него характерны достаточно высокие ежегодные темпы прироста. Среднегодовой темп прироста в данном секторе за период 2000-2017 годов (8,4%) был выше, чем в других секторах: государственном - 5,5%, предпринимательском - 3,1%", - говорится в бюллетене.

В целом за 2000-2017 годы отмечается увеличение доли финансирования в общем объеме затрат на исследования и разработки в государственном секторе (с 24,4% до 30,4%) и секторе высшего образования (с 4,5% до 9%). Доля предпринимательского сектора за эти годы сократилась с 70,8% до 60,1%, отмечают в ВШЭ.

Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ основаны на данных Росстата, результатах проекта "Экспертиза отдельных направлений научной и образовательной политики на основе анализа международного опыта и данных эмпирических обследований по запросам Аппарата правительства Российской Федерации (департаментов правительства РФ)".