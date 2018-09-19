СМИ: Россия уведомляла Danske Bank о подозрительных операциях в его эстонском филиале

ТАСС, 19 сентября. Россия еще в 2007 году уведомляла Danske Bank, оказавшийся в центре скандала о возможном отмывании денег в Эстонии, о подозрительных операциях и клиентах его эстонского отделения. Об этом сообщила в среду газета Berlingske со ссылкой на итоги собственного расследования, проведенного банком.

Издание отмечает, что в июне 2007 году Центробанк РФ направил датской стороне письмо, где выразил озабоченность по поводу клиентов-нерезидентов эстонского отделения Sampo Bank, который в том же году вошел в состав Danske Bank. Согласно выдержкам из письма, клиенты Sampo Bank "участвовали в транзакциях сомнительной природы" на "миллиарды рублей в месяц", которые "могли быть направлены на уход от налогов и таможенных сборов". "Другими словами, речь может идти о криминальной активности в чистом виде, в том числе об отмывании денег", - говорилось в послании.

Письмо было передано датскими финансовыми контрольными органами руководству Danske Bank с просьбой прокомментировать озвученную информацию. Банк сообщил, что вопрос расмотрят во внутреннем порядке. Кроме того, он сослался на отчет эстонских финансовых органов и ошибочно сообщил, что, согласно выводам эстонской стороны, местное отделение соблюдало правила в своей деятельности. Согласно выводам расследования банка, именно тогда была упущена первая возможность отреагировать на происходящее.

Подозрительные клиенты

Ранее в среду в документе, подготовленном по результатам внутреннего расследования, Danske Bank признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными.

"Расследование охватывает в общей сложности порядка 15 тыс. клиентов, которые подпадают под характеристики нерезидентов. Общая сумма совершенных ими платежей составляет примерно €200 млрд", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было проанализировано 6,2 тыс. клиентов, "большинство которых были признаны подозрительными", указал банк. "Однако обнаружение у клиента подозрительных характеристик не является основанием для того, чтобы считать подозрительными все совершенные им платежи", - отметили представители банка, признав, что пока не могут дать "точные оценки объема вызывающих подозрение денежных операций" в эстонском отделении. Проблемы с подозрительными платежами в банке стали появляться после того, как его частью стал Sampo Bank.

Виновные наказаны

В среду утром глава Danske Bank Томас Борген проинформировал совет директоров о своем уходе с этого поста. В ходе расследования было установлено, что руководство банка, включая совет директоров и главу учреждения, не нарушило своих юридических обязательств. Вместе с тем, "был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников" в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций. Среди таких мер - предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям. "Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske Bank", - отмечается в сообщении.

"Власти были поставлены в известность только о части подозрительных клиентов и денежных операций. В целом, эстонское отделение обращало мало внимания на риск отмывания денег, его руководство было больше озабочено процедурами, чем выявлением реальных рисков", - указывается по итогам расследования.

принял решение направить 1,5 млрд датских крон (€200 млн) в независимый фонд по борьбе с экономическими преступлениями.

Скандал вокруг Danske Bank

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников эстонского отделения Danske Bank. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

Danske Bank основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. У банка свыше 5 млн клиентов.