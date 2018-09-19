В Берлине заявили, что приняли к сведению заявления Трампа и Дуды о "Северном потоке - 2"

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению заявления президентов США Дональда Трампа и Польши Анджея Дуды касательно проекта "Северный поток - 2". Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы приняли к сведению высказывания, мы не видим повода их комментировать", - сказала она. Деммер подчеркнула, что позиция правительства ФРГ по "Северному потоку - 2" осталась неизменной.

Представитель кабмина напомнила слова канцлера Ангела Меркель, что "Северный поток - 2" является "прежде всего, коммерческим проектом". "Она также подчеркивала, что мы нуждаемся в ясности относительно роли Украины в транзите газа", - добавила Деммер.

Во вторник Трамп перед встречей с Дудой в Белом доме высказал мнение, что "ежегодно Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию". В свою очередь Дуда назвал "Северный поток - 2" важнейшей угрозой энергетической безопасности Европы.

О проекте "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск проекта ожидается до конца 2019 года.