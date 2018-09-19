Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия планирует экспортировать в Китай живых лягушек, предназначенных для пищевых целей. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

Как сообщается, на основании требований Китая российское ведомство подготовило проект ветеринарного сертификата на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из РФ. "Живые лягушки признаны пригодными для употребления в пищу людям", - говорится в материалах.

В числе требований - поставка лягушек с зарегистрированных предприятий, прохождение перед отправкой клинического осмотра и отсутствие признаков ослабленности и телесных повреждений.

Кроме того, живые лягушки должны содержаться в регионах или хозяйствах, свободных от заразных болезней животных, соответствовать требованиям безопасности и не содержать остаточных веществ, загрязнителей и лекарственных препаратов. Тара и упаковочный материал также должны соответствовать санитарным требованиям, а транспортное средство должно быть обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в РФ.