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Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек

Животные предназначены "для пищевых целей"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия планирует экспортировать в Китай живых лягушек, предназначенных для пищевых целей. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

Как сообщается, на основании требований Китая российское ведомство подготовило проект ветеринарного сертификата на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из РФ. "Живые лягушки признаны пригодными для употребления в пищу людям", - говорится в материалах.

В числе требований - поставка лягушек с зарегистрированных предприятий, прохождение перед отправкой клинического осмотра и отсутствие признаков ослабленности и телесных повреждений.

Кроме того, живые лягушки должны содержаться в регионах или хозяйствах, свободных от заразных болезней животных, соответствовать требованиям безопасности и не содержать остаточных веществ, загрязнителей и лекарственных препаратов. Тара и упаковочный материал также должны соответствовать санитарным требованиям, а транспортное средство должно быть обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в РФ.

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