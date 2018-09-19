МЭР прогнозирует рост экспорта зерна к 2024 году до 46,6 млн тонн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минэкономиразвития РФ прогнозирует рост экспорта зерна к 2024 году до 46,6 млн т, в 2018 году - 39 млн т. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на период до 2024 года, подготовленным МЭР.

"Экспорт зерна составит порядка 39 млн т - на 9,7% ниже рекордного показателя 2017 года. В перспективе до 2024 года … экспорт превысит уровень 2017 года на 7,9% и составит порядка 46,6 млн т", - говорится в документе.

Как отмечает МЭР, в 2018 году валовой сбор зерна в России ожидается на уровне 114 млн т, что на 15,8% ниже уровня 2017 года, что связано с рисками снижения урожайности из-за позднего ярового сева, а также засушливыми явлениями в ряде зернопроизводящих регионов.

В перспективе до 2024 года производство зерна за счет роста урожайности площади сева увеличится до 126 млн т, что на 12,8% выше среднего показателя производства в 2013-2017 годов, прогнозирует Минэкономразвития.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна в размере 135,4 млн т. Урожай в 2018 г., по прогнозу Минсельхоза РФ, ожидается в объеме 105 млн т. 18 сентября Минсельхоз РФ, ранее озвучивавший ожидания по экспорту зерна в 2018-2019 сельхозгоду (начался 1 июля 2018 года) в размере 44-45 млн т, понизил прогнозный показатель до 35-37 млн т.