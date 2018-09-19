Минфин не ожидает поступлений в бюджет от ЦБ в 2019-2021 годах, кроме дивидендов Сбербанка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин не ожидает поступлений в федеральный бюджет от Банка России в 2019-2021 годах, кроме дивидендов Сбербанка, следует из материалов к проекту бюджета.

"По оценке деятельности Банка России в 2018-2020 годах не ожидается получение прибыли. В связи с этим в 2019-2021 годах поступления средств от перечисления части прибыли Банка России в федеральный бюджет не предусмотрено", - отмечается в документе.

Дивиденды, которые ЦБ получит от Сбербанка, в связи с планируемым изменением чистой прибыли в 2018 году могут составить более 135 млрд рублей, в 2019 году - свыше 209 млрд рублей, в 2020 году - 231 млрд рублей.