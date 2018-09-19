МЭР: оптовые цены на газ в 2019 году возрастут на 1,4%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 годах не превысит 3%, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ.

В документе отмечается, что изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо - через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно - через рост стоимости электрической и тепловой энергии.

"В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 годах рост указанных цен не превысит 3%", - говорится в документе.

Минэкономразвития отмечает, что в целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в прогнозном периоде необходимо индексировать тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа темпами, не превышающими динамику индексации оптовых цен на газ.

История с индексацией

Тариф на транспортировку газа независимых компаний не индексировался уже три года. В 2016 году правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) так и не смогло принять решения об индексации тарифа, и ведомство отложило его повышение на 2017 год, однако и в прошлом году решения не было. Обычно тариф повышался с 1 июля.

Индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции, а также будет ограничена уровнем оптовых цен на газ.

Правление ФАС России 3 июля приняло решение об индексации на 3,4% оптовых цен на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ. Тогда замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что принятое решение соответствует проводимой ФАС политике "инфляция минус". Также, по его словам, решение ФАС России соответствует параметрам одобренного правительством РФ прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год, и плановый период 2019 и 2020 годов.

С 1 июля 2017 года цены на газ "Газпрома" были увеличены на 3,9%.

Технически индексация тарифа газа касается только продаваемого на внутреннем рынке газа "Газпрома", который уже много лет добивается отмены этого ограничения и просит предоставить возможность давать скидки.

От роста тарифа "Газпрома" также зависит цена газа независимых производителей, которые, как правило, торгуют на рынке ниже цены газового монополиста. С другой стороны, это компенсируется тем, что они должны платить "Газпрому" за транспортировку газа.

Тарифы сетевых компаний

В МЭР заявили, что рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей в среднем по стране в период 2019-2024 годов не превысит 3% ежегодно, тарифы для населения в 2020-2024 годах будут индексироваться по 5%.

Согласно прогнозу, размер индексации тарифов сетевых организаций для населения на 2019 год в среднем по России составит 3,3% без учета НДС.

"В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе тарифы сетевых организаций для населения в 2020-2024 годах будут индексироваться по 5% ежегодно", - сказано в документе.

По мнению МЭР, динамика цен для конечных потребителей на розничном рынке в прогнозный период также будет обусловлена динамикой нерегулируемых цен на оптовом рынке электроэнергии.

Темп роста нерегулируемых цен на оптовом рынке в 2018 году составит 7%, что обусловлено вводами четвертого энергоблока Ростовской АЭС и ряда объектов по договорам на поставку мощностей возобновляемых источников энергии суммарной установленной мощностью 741 МВт, увеличением надбавки на доведение цен на Дальнем Востоке до среднероссийских, а также вводом новых генерирующих мощностей в Калининградской области.

В 2019 году рост показателя составит 11%. В 2020 и 2021 годах рост цен не превысит общий уровень инфляции и составит 3% и 3,9 % соответственно. В среднем за 2022-2024 годах рост нерегулируемой цены оптового рынка не превысит 3% ежегодно.