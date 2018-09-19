Роструд готовит программу по переобучению людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роструд разрабатывает "агрессивную" программу по переобучению и переквалификации граждан предпенсионного возраста с целью оставить как можно больше работников в возрасте 50+ на рабочих местах. Об этом заявил в среду глава Роструда Всеволод Вуколов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной финалу I национального чемпионата "Навыки мудрых".

"Навыки мудрых" - это новое направление в российском движении WorldSkills, финал которого пройдет 22-23 сентября в мастерских московского досугового-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Планируется, что в соревнованиях примут участие 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет, около 80 экспертов, которые выступят в 26 компетенциях: токарное производство, поварское, столярное дело, сантехника и отопление, ресторанный сервис, а также в других востребованных рабочих профессиях. Кроме того, в рамках чемпионата будет организовано 45 мастер-классов от действующих сотрудников компаний и предприятий в возрасте 50+.

"Люди из категории 50+ сегодня совершенно не заинтересованы в том, чтобы уходить с работы, они строят планы, это достаточно молодые люди, которые энергично работают и остаются на рынке труда. Наша задача выстроить такую систему переобучения и переквалификации, которая бы позволяла предпринимателям этих людей использовать и бороться за них. Мы должны создать такую агрессивную программу, мы над ней работаем вместе с другими министерствами и ведомствами, чтобы гражданин РФ мог пользоваться этими механизмами обучения в полном объеме", - сказал Вуколов.

По данным Роструда, на 343 тыс. предприятий России работают граждане, которые в следующем году стали бы пенсионерами. "Они попадают в категорию предпенсионеров и соответственно останутся работать на своих местах, потому что предприниматели заинтересованы в том опыте и навыках, которые у них есть", - добавил глава Роструда.