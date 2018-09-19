Недельная инфляция в России удерживается на нулевом уровне третью неделю подряд

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Нулевой рост потребительских цен наблюдался в России в период с 11 по 17 сентября 2018 года, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика сохраняется третью неделю подряд.

С начала года инфляция набрала 2,4%.

В сопоставимом периоде прошлого года (с 12 по 18 сентября 2017 года) Росстат также зафиксировал нулевую инфляцию. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 17 сентября осталась на уровне около 3,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 3,6%, пшено - на 2%, свинину, баранину, куры, колбасы, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок, соль, муку и ржаной хлеб - на 0,2-0,6%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,3%, мороженая рыба - на 0,2%, творог и шоколадные конфеты - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,2%, при этом морковь стала дешевле на 6,4%, картофель - на 4,1%, лук - на 3,6%, яблоки - на 3%. В то же время цены на огурцы и помидоры выросли на 2,6% и 1,4% соответственно.

Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо подорожали на 0,1%.