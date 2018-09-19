Оборот розничной торговли в России за восемь месяцев вырос на 2,7%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в январе - августе 2018 года вырос на 2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил 20 трлн рублей, сообщил Росстат.
При этом в августе оборот розничной торговли в годовом выражении вырос на 2,8%, до 2,75 трлн рублей.
В прошлом месяце оборот розничной торговли на 94% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6% (в августе 2017 года - 93,3% и 6,7% соответственно).
Объем строительства жилья
В докладе Росстата сказано, что объем строительства жилья в России в августе 2018 года снизился на 17% по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2017 года, до 5,2 млн кв. м.
При этом в январе - августе текущего года было построено 39,2 млн кв. м жилых площадей, что на 1,1% меньше, чем за восемь месяцев 2017 года.
Всего в августе 2018 года построено 73 тыс. квартир, а в январе - августе - 523,4 тыс., отмечает Росстат.
Общий объем строительных работ в РФ в августе снизился на 0,8% в сопоставимых ценах к уровню августа 2017 года и составил 710,6 млрд рублей. По итогам восьми месяцев снижение объема строительства в денежном выражении также составило 0,8%, до 4 трлн 337,1 млрд рублей.
Число безработных в России
Численность безработных в России в августе 2018 года, по предварительным данным, составила почти 3,51 млн человек, или 4,6% экономически активного населения. В Росстате отметили, что по сравнению с августом 2017 года численность безработных снизилась на 7,6%.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.
Численность экономически активного населения в августе 2018 года составила 76,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.