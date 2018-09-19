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В Татарстане отменят льготы на проезд пенсионерам с доходом выше 25 тыс. рублей

В следующем году размер ежемесячных выплат на проезд для пенсионеров с зарплатой ниже 20 тыс. рублей составит 486 рублей

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2019 году отметят ежемесячные выплаты на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, чей доход превышает 25 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Согласно постановлению "О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2019 год", для тех пенсионеров, чей доход превышает 25 тыс. рублей, не предусматривается каких-либо ежемесячных выплат, в то время, как в прошлом году они составляли 90 рублей.

В 2019 году размер ежемесячных выплат на проезд для пенсионеров с заработком меньше 20 тыс. рублей составит 486 рублей (вырос на 20 рублей по сравнению с прошлым годом). Пенсионеры с доходом от 20 до 25 тыс. получат эти выплаты в размере 180 рублей в месяц.

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РоссияТатарстан
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