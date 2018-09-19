Индексация грузовых тарифов РЖД в 2019 году составит 3,5%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тарифы Российских железных дорог (РЖД) на грузовые перевозки и пользование инфраструктурой будут проиндексированы на 3,5% в 2019 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ.

В 2020 году тарифы РЖД планируется проиндексировать на 3,6%, в 2021 году - на 3,9%, а в 2022 году - на 3,8%. При этом индексация тарифов в 2023 и 2024 годы должна составить 3,9%, отмечается в документе.

При этом в базе индексации сохранятся установленные ранее целевые надбавки к тарифам. Речь идет о надбавке по капремонту железнодорожной инфраструктуры в размере 2% и о компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, в размере 1,44%, добавили в Минфине.

В текущем году индексация грузовых железнодорожных тарифов составила 3,9%.